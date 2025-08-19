Latina Basket, a Scafati primo test in vista della nuova stagione

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è pronta al suo debutto stagionale: domani alle ore 20, i nerazzurri scenderanno sul parquet del PalaMangano per affrontare lo Scafati Basket in un test amichevole che segna l’inizio del cammino verso la nuova stagione.

Non sarà una semplice sgambata, con la formazione campana che milita difatti in Serie A2 e rappresenta quindi un avversario di spessore che permetterà a coach Gramenzi e allo staff tutto di valutare il livello di crescita del gruppo.

Dopo i primi quindici giorni di allenamenti intensi, lo “scrimmage” servirà per mettere minuti nelle gambe e sperimentare soluzioni tattiche da poter attuare durante il campionato. Per i giocatori, invece, sarà la prima vera occasione per affinare i meccanismi e conoscersi meglio sul campo.