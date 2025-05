Latina Basket a un passo dalla salvezza: domani gara 3 a Fiorenzuola

La Benacquista Latina Basket vola in Emilia-Romagna con un obiettivo chiaro: chiudere i conti e conquistare la salvezza in Gara 3. Dopo aver fatto valere il fattore campo a Ferentino con due vittorie nei primi incontri, i nerazzurri arrivano a Fiorenzuola avanti 2-0 nella serie e con la possibilità di chiudere il discorso playout in trasferta.

Il match è in programma domani, venerdì 16 maggio, alle ore 20:30 sul parquet del PalArquato, dove ad attendere Latina ci sarà una squadra ferita ma determinata a reagire. I padroni di casa, sospinti dal proprio pubblico, cercheranno di restare in corsa e portare la sfida almeno a Gara 4.

Sarà una partita da battaglia: tre sfide in sei giorni mettono alla prova condizione atletica e tenuta mentale. Entrambe le formazioni si sono studiate nei primi due atti della serie, e i margini di errore si fanno sempre più stretti. Difese aggressive e concentrazione saranno le chiavi per provare a prevalere.

Se Fiorenzuola riuscirà a riaprire i giochi, si tornerà in campo domenica 18 maggio alle 18:00 per Gara 4, ancora in casa dei Bees. L’eventuale atto finale, Gara 5, è previsto a Latina mercoledì 21 maggio alle ore 20:00.