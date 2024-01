Latina Basket, altro ko: il baratro è sempre più profondo

La Benacquista Latina Basket è in fondo al tunnel. Sempre più ultima in classifica in Serie A2, la squadra pontina ha incassato ieri sera a Ferentino, sede delle gare interne per l’inagibilità del PalaBianchini, la nona sconfitta consecutiva arrivata per mano di una diretta concorrente per la salvezza, vale a dire la Luiss Roma che scappa via a 12 punti e cancella la sconfitta dell’andata che rappresenta una delle uniche due vittorie in campionato del team del capoluogo. I ragazzi di coach Sacco pagano a caro prezzo un finale di gara da incubo in cui la Luiss è scappata via andando a prendersi due punti d’oro. Non è bastata l’ennesima prova da 23 punti di Alipiev.

Benacquista Latina Basket – Luiss Roma 88- 94

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Amo ne, Zangheri 8, Parrillo ne, Romeo 2, Mayfield 14, Mladenov 12, Cicchetti 16, Collazo ne, Rapetti ne, Viglianisi 5, Moretti 8, Alipiev 23. Coach Sacco. Vice Cavazzana. Assistente Tricarico.

Luiss Roma: Murri 5, Villa 3, Fallucca 3, Pasqualin 11, D’Argenzio 6, Sabin 33, Miska 13, Basso ne, Cucci 20, Salvioni, Legnini. Coach Paccariè. Vice Esposito. Assistente Righetti.

Arbitri: Dionisi di Fabriano (AN), Nuara di Treviso, Yang Yao di Vigasio (VR)

Parziali: (26-28; 18-17; 18-24; 26-25)