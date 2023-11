Latina Basket, annunciato il nuovo coach: è Giancarlo Sacco

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha annunciato il nuovo coach Giancarlo Sacco, che rivestirà il ruolo di capo allenatore della prima squadra nerazzurra, militante nel girone Verde del campionato di serie A2 Old Wild West.

Coach Sacco, classe 1957, il cui “marchio di fabbrica” è quello di riuscire a invertire la rotta di squadre che navigano in acque difficili, cercando di ricaricarle, motivarle e portarle al conseguimento degli obiettivi prefissati.La più recente nel 2018 con Bergamo portata alla salvezza diretta con 7 vittorie e una sola sconfitta all’overtime con la Fortitudo Bologna.

Nel comuncato stampa spiega: ”Latina perché la storia della società e della proprietà è una garanzia e la sfida è appassionante”.

”In effetti nel corso della mia carriera mi è già capitato 13, forse 14 volte, di portare felicemente a termine situazioni difficili, in alcuni casi quasi impossibili, e questo fa sempre molto piacere. Chiaramente, subentrare non è mai semplice, il tempo è minimo per intervenire, rimediare e rimettere le cose in carreggiata”.

Anche Latina in questo momento si trova in una condizione complicata, quale è stato lo stimolo più grande che ha spinto Coach Sacco ad accettare questa sfida?

”La storia della società, e della proprietà, è una garanzia. Latina è una società ben strutturata, che sa usare tanto bene i propri mezzi e che ha una tradizione di allenatori importanti che sono rimasti per tanti anni nel club, come coach Gramenzi e lo stesso Coach Di Manno. Conoscendo chi mi ha preceduto, e parlo di Franco (Coach Gramenzi, ndr) mi ha detto che la società ha sempre sorretto e supportato la squadra e lo staff, e questa è una cosa rara e che apprezzo moltissimo. E questa è una delle ragioni che mi ha spinto ad accettare la proposta. Inoltre, lo spirito della sfida, il compito difficile da affrontare, è qualcosa che mi accompagna da sempre in carriera e cercare di rimediare a questo inizio di stagione non ottimale di Latina è una sfida che mi appassiona”.

Ci sono nel roster della Benacquista giocatori che ha già avuto modo di allenare in passato?

”No, non ho mai lavorato prima d’ora con loro, ma cominceremo subito a conoscerci durante gli allenamenti”.

In passato, però, ci sono state occasioni in cui ha incontrato Latina da avversario.

”Ne ricordo almeno un paio: quando allenavo a Recanati e di aver subito una sconfitta, ma anche di aver conquistato una fondamentale vittoria con Caserta in una partita da in/out per l’accesso ai playoff di Serie B”.