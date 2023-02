Latina Basket, attesa per il Monday Night contro Cantù

A distanza di due settimane dall’ultima partita casalinga contro il Piacenza, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, torna a giocare contro la capolista del girone Verde, l‘Acqua San Bernardo Cantù. L’appuntamento è per domani alle ore 20,30 sul parquet del Pala Fitline Desio.

Una partita difficile per la Benacquista, che si è allenata a ranghi ridotti (per via delle assenze di Lewis e Alipiev convocati in Nazionale e per altri giocatori infortunati) e il cui punteggio in classifica è fermo a 14 punti dal successo con Agrigento del 22 gennaio, mentre l’Acqua San Bernardo è in vetta a quota 32, ma soprattutto è reduce da una netta vittoria casalinga su Monferrato (86-66).

A incrementare le difficoltà del club latinense sul campo dei lombardi l’assenza dell’ex capitano canturino Salvatore Parrillo (in ripresa da un lieve infortunio, ma che lo staff medico ha consigliato di tenere ancora a riposo, almeno per questa gara) unita a quella di Mike Lewis II, che in occasione dell’ultima gara disputata con la Nazionale del Qatar ha subito la frattura dello scafoide, che lo costringerà a un lungo periodo lontano dal parquet.

Sul fronte pontino, comunque, gli stimoli sono alti, perché confrontarsi con una squadra del calibro di Cantù, di fronte a una tifoseria notoriamente presente, partecipe e calorosa, è un’esperienza entusiasmante. Capitan Fall e compagni dovranno mandare in scena una prestazione eccezionale, di grande cuore e affiatamento di squadra per essere all’altezza di un avversario di tale livello, soprattutto in un momento così particolare.

Queste alla vigilia le parole di Coach Gramenzi:

“Al di là dell’avversario che dovremo affrontare, in questo momento è la nostra condizione fisica a destare preoccupazione.

Non riusciamo a lavorare tutti insieme per via di piccoli infortuni e questo non ci permette di lavorare al meglio. Dovremo in vista della parte finale di questa prima fase della stagione , con tanti scontri diretti con le nostre concorrenti, recuperare tutti i giocatori per poter puntare a buoni risultati”.