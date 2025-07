Latina Basket, Bagni sarà l’assistente di coach Gramenzi

Un’importante conferma in casa Benacquista, Alessandro Bagni sarà di nuovo al fianco di coach Gramenzi per la nuova stagione di Serie B Nazionale.

Per il giovane Coach pontino (classe 2003) è la seconda stagione nello staff tecnico della prima squadra nerazzurra: “L’opportunità ricevuta per il secondo anno consecutivo dalla società è stata molto gratificante dal punto di vista motivazionale e la telefonata di Coach Gramenzi ha sicuramente incentivato la mia scelta di collaborare esclusivamente con la prima squadra. Sarà un percorso di crescita molto importante. – dichiara Coach Alessandro Bagni – Sono molto curioso di confrontarmi con uno staff tutto nuovo e non vedo l’ora di conoscere tutti i ragazzi. La squadra è un giusto mix di esperienza e gioventù, quindi sono anche curioso di vedere quale sarà l’approccio al campionato”.

Completato il suo percorso da giocatore con i colori della Latina Basket, anche con qualche presenza in serie A2 nelle stagioni 2020/21 e 2021/22 proprio con Coach Gramenzi in panchina, Alessandro si è dedicato all’allenamento di alcuni gruppi del settore giovanile nerazzurro, prima in affiancamento a Coach Caldarozzi conquistando il campionato Under 13 Gold, poi coadiuvando Coach Franchini con i gruppi Under 15 Eccellenza e Under 14 Élite e sperimentando anche il ruolo di capo allenatore per due stagioni con i gruppi Under 14 e Under 15.