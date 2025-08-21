Latina Basket, buon test a Scafati per i ragazzi di Gramenzi

La prima amichevole del nuovo Latina Basket targato Gramenzi lascia ottimi presupposti per l’inizio della campagna 2025/26 in serie B Nazionale. Lo scrimmage ha visto le due squadre fronteggiarsi in quattro tempi da 10 minuti ognuno, con punteggio azzerato al termine di ogni quarto.

Seppur i risultati sorridano maggiormente alla squadra campana, tanti gli ottimi spunti offerti da Pastore e compagni dopo soli 15 giorni di allenamento sulle gambe. Il divario tra le due formazioni c’è, ma i nerazzurri sono riusciti a ridurre il gap e a tornare nel capoluogo pontino con una buona prova offerta, ma anche con buone situazioni su cui poter lavorare e migliorare in vista della nuova stagione.

Al termine del test con Scafati, coach Franco Gramenzi e il capitano, Andrea Pastore, sono intervenuti ai microfoni della società per commentare quando andato in scena al PalaMangano: “Oggi è la giornata del primo test – ha affermato coach Gramenzi – ci avviciniamo a questa partita dopo i primi 10 giorni di allenamento e sicuramente il riferimento sul test, essendo con un club di serie A2 di alto livello, non è per noi attendibile nel senso che mi sembra che ci sia troppa differenza tra le due formazioni. Sono, però, curioso di vedere la squadra come risponderà. A parte piccole cose, si sono sempre allenati tutti quanti e cercheremo di mettere in campo quelle cose che abbiamo provato in questa prima parte di stagione, e quanto a livello di conoscenza reciproca, a livello di pallacanestro, sia cresciuto dal primo giorno a oggi. Il fatto che il livello dell’avversario sia alto, e che le difficoltà saranno maggiori, sono elementi che ci aiuteranno a capire ancora di più di che pasta siamo fatti e chi siamo”.

“Le impressioni avute sono state migliori delle aspettative – ha detto soddisfatto il capitano nerazzurro, Andrea Pastore – mi aspettavo una sofferenza maggiore nei confronti di un avversario di così alto livello, invece siamo stati bravi a resistere in difesa. Certamente molte cose vanno migliorate, limate, ma essendo la prima sgambata, secondo me siamo sulla strada giusta. C’è bisogno soltanto di lavorare e continuare così. Siamo arrivati al PalaMangano dopo un allenamento mattutino intenso, quindi non era semplice confrontarsi con Scafati, che è una delle squadre che può concorrere per la promozione nella massima serie. Siamo contenti del risultato e io contento dei ragazzi che si stanno impegnando molto. Anche dal punto di vista dell’atteggiamento la sensazione avuta in questa prima uscita, è molto positiva. Sicuramente la motivazione di giocare contro un avversario di questo calibro ha influito e siamo stati bravi a non mollare fino alla fine”.