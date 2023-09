Latina Basket, buona prestazione nell’amichevole contro la VL Pesaro

Per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket si conclude il ciclo di 3 amichevoli in una settimana con lo scrimmage disputato a Recanati con la VL Pesaro, militante in Serie A.

L’amichevole è stata giocata sul parquet del PalaCingolani-Pierini di Recanati, in occasione della prima edizione del Memorial Attilio Pierini di fronte a una discreta cornice di pubblico.

Affrontare una squadra di categoria superiore come Pesaro è sicuramente stimolante, ma richiede anche un grande dispendio di energie data la maggiore fisicità degli atleti. Per i nerazzurri si è trattato comunque di un buon allenamento, che ha dato ulteriori opportunità allo staff tecnico per vagliare i passi in avanti compiuti rispetto all’inizio della preparazione, ma anche alle precedenti uscite: “E’ stato un buon allenamento, dopo una partenza difficile abbiamo trovato comunque degli spunti interessanti nonostante l’evidente gap fisico – conferma il capo allenatore della Benacquista, Giuseppe Di Manno – Pesaro ha tirato con un’altissima percentuale da 3 punti per tutta la partita e si è vista la differenza di categoria nel risultato finale, abbiamo comunque avuto un’ottima reazione nel terzo quarto che siamo riusciti a giocare alla pari”.

Capitan Fall e compagni rientreranno a Latina nella mattinata di oggi e proseguiranno le sedute di allenamento in vista del primo impegno ufficiale della stagione di Serie A2 con la prima gara di Supercoppa in programma per sabato 9 settembre, quando la Benacquista riceverà la Luiss Roma sul parquet della palestra dell’Istituto Vittorio Veneto, per via dell’impossibilità di utilizzare il PalaBianchini, in cui sono ancora in esecuzione i lavori per l’ottenimento dell’agibilità dello stesso. Palla a due alle ore 20:30 con match che sarà disputato a porte chiuse, data l’irrisoria capienza dell’impianto che non permetterebbe l’accesso ai numerosi tifosi ospiti e locali.