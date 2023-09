Latina Basket, buone sensazioni nel test amichevole con Nardò

Si conclude con un bel test amichevole con la Nardò Basket, la settimana della Benacquista Latina Basket. Buone sensazioni e buone trame di gioco, quelle viste sul parquet dell’Istituto Vittorio Veneto di Latina ed espresse dai ragazzi di Coach Di Manno.

Dopo le ultime uscite, in cui le prestazioni del team latinense non erano state brillanti, la gara vista con i pugliesi del Nardò ha invece messo in evidenza importanti passi in avanti e mandato in scena una buona prestazione corale: “La squadra oggi ha giocato una bella partita, si è presa dei buoni tiri ed è riuscita a fare canestro e rispetto ad alcune precedenti uscite, in cui è stata meno fortunata nelle conclusioni, è stata un’altra Latina Basket” commenta il General Manager della Benacquista, Mariano Bruni al termine dello scrimmage.

Gli uomini guidati da Coach Di Manno sono stati coesi e in sintonia sul rettangolo di gioco, la buona circolazione di palla ha dato i suoi frutti in termini di realizzazioni e anche dal punto di vista difensivo si sono viste buone cose: “La squadra ha risposto molto bene, si sono visti miglioramenti su entrambi i lati del campo”, conferma il capo allenatore della Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

Per Capitan Fall e compagni c’è ancora una settimana di lavoro prima dell’inizio della regular season, che li vedrà esordire in trasferta sul difficile campo di Torino, domenica 1 ottobre con palla a due alle ore 18:00.