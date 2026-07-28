Latina Basket: confermato Giovanni Coronini nello staff del settore giovanile

All’insegna della continuità e della crescita la linea della Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Il club nerazzurro ha ufficializzato la conferma di Giovanni Coronini all’interno dello staff tecnico anche per la stagione sportiva 2026/27, consolidando ulteriormente il progetto dedicato al proprio vivaio.
Arrivato a Latina nel 2024, Coronini ha fatto un percorso graduale ma significativo: dai primi passi con i più piccoli del minibasket fino al lavoro sul campo con le categorie giovanili. Un cammino prezioso, arricchito dai suoi trascorsi da cestista giocati a grandi livelli tra Serie B, Legadue e Serie A Dilettanti.
Con questa riconferma, la società pontina ribadisce la volontà di investire su figure in grado di unire competenza tattica ed empatia. Oltre all’esperienza sul parquet, infatti, Coronini continuerà a mettere a disposizione dei giovani atleti nerazzurri la sua attenzione agli aspetti umani e formativi, pilastri fondamentali per il futuro del settore giovanile della Benacquista.