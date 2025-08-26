Latina basket, dalla Croazia arriva Marko Baković

Il Latina basket mette a segno l’ultimo colpo della sua estate: i nerazzurri hanno raggiunto l’accordo con il cestista croato Marko Baković.

L’ala o centro ex KK Zadar – squadra con la quale ha vinto l’ultimo campionato croato – arriva nel capoluogo pontino dopo aver messo a referto statistiche importanti: 4.5 punti e 3.5 rimbalzi, dopo aver iniziato la stagione, sempre in ABA League, con i colori di MZT Skopie, giocando 9 partite e mettendo a referto una media di 6.2 punti, 5.3 rimbalzi.

La squadra di coach Gramenzi è ormai completa. Ora si attende solo il fischio d’inizio alla stagione dei pontini, cercando di rendere reale il grande obiettivo prefissato durante l’estate.