Latina Basket, Di Manno sarà il nuovo coach della prima squadra

E’ ufficiale, Giuseppe Di Manno sarà il nuovo allenatore della prima squadra della Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

Per Di Manno sarà la sua dodicesima stagione nella famiglia del Latina Basket, passando da responsabile del settore giovanile fino a ricoprire il ruolo da vice allenatore della prima squadra. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, rivede nel coach Di Manno una figura ferma e con l’esperienza necessaria per tirare fuori il meglio dai ragazzi.

Il nuovo coach della prima squadra Giuseppe Di Manno in merito dichiara che: “Ringrazio la famiglia Benacquista per l’opportunità, metterò tutto il mio impegno per ripagare la fiducia che il Presidente e la Società hanno riposto in me.

Sentirmi voluto dal club, nel segno della continuità, è motivo di grande soddisfazione, oltre che uno stimolo importante per puntare al raggiungimento dei migliori obiettivi possibili nella prossima stagione.

Sono molto orgoglioso che Latina Basket abbia pensato a me per guidare la squadra in una stagione molto importante come la prossima, è una grande soddisfazione assumere questo incarico. Raccolgo un’eredità importante, ho avuto l’onore e il piacere di collaborare per molti anni con Franco Gramenzi, uno dei migliori allenatori italiani, colgo l’occasione per ringraziarlo per la fiducia che ha riposto in me in questi anni, e per tutto quello che mi ha insegnato. Le novità della prossima stagione, come le 24 squadre partecipanti e la formula ancora da definire con 6 retrocessioni, rendono il campionato piuttosto intrigante e complesso, ed è anche per questo motivo che lo spirito quotidiano sarà quello di avere una costante voglia di migliorarsi, supportata da un grande impegno”.