Latina Basket, domani arriva la corazzata T Tecnica Montecatini

La T Tecnica Gema Montecatini, una delle squadre più forti del girone B del campionato di Serie B Nazionale, sarà ospite della Benacquista Assicurazioni Latina Basket domani alle 18:00, presso il Palasport di Cisterna di Latina. I toscani arrivano a questa partita con un ruolino di marcia quasi perfetto: 4 vittorie su 5 incontri, con una media di oltre 17 punti di distacco sugli avversari. L’unica battuta d’arresto è arrivata nel turno precedente contro Ruvo di Puglia, squadra anch’essa candidata alla promozione.

Nel roster di Montecatini ci sono due volti familiari per i tifosi di Latina: Daniele Toscano, che ha giocato con i nerazzurri nella stagione 2011/12, e Marco di Pizzo, che ha vestito la maglia di Latina nella stagione 2019/2020.

Per la Benacquista, invece, la situazione è più complicata. La squadra è chiamata a riscattarsi dopo un inizio di campionato difficile e dovrà farlo senza due giocatori importanti: Capitan Baldasso, infortunatosi nella partita contro Lucca, e Marco Giancarli, già assente nelle ultime due sfide.

In sala stampa è intervenuto Coach Origlio ai microfoni della società: “È ovvio che siamo in un momento di emergenza e di difficoltà, sia perché non siamo al completo per via degli infortuni, sia perché veniamo da una settimana complessa e di tanti impegni. Le due recenti sconfitte indubbiamente lasciano qualche strascico negativo, soprattutto per la poca continuità avuta durante le partite. Il focus adesso è quello di puntare su un approccio e su un finale migliore, le ultime due uscite ci hanno insegnato che abbiamo aumentato la nostra competitività, rimanendo concentrati per un periodo maggiore, ma al tempo stesso che dobbiamo essere bravi a migliorare nelle fasi iniziali e finali di ogni match. Montecatini è sicuramente una squadra molto forte e, considerato il nostro momento di difficoltà, dobbiamo concentrare le nostre energie sul migliorare questi aspetti in modo da essere più performanti quando giocheremo con squadre del nostro livello”.