Latina Basket, domani con Salerno per confermare la vittoria di Chiusi

Dopo la bella vittoria di Chiusi, la Benacquista è a caccia di conferme ma soprattutto di continuità. Domani al Palasport di Cisterna arriva la Ldr Power Salerno, con palla a due alle ore 18:00. Sembra esser tornato l’entusiasmo e il sorriso in casa Benacquista. Quello di settimana scorso a Chiusi è stato un risultato importantissimo, il primo successo in trasferta, che ha smosso i pontini dal proprio punteggio in classifica portandoli a quota 6 punti.

La sfida con Salerno, che di punti ne ha 10, rappresenta un ulteriore possibilità per Capitan Baldasso e compagni di proseguire nella risalita e di diminuire il divario almeno con l’avversario di turno.

La formazione campana arriverà al match con i nerazzurri fortemente motivata e desiderosa di interrompere la propria striscia negativa, che dura da quattro giornate. Domenica scorsa la Ldr ha sfiorato la vittoria in casa di San Severo (79-77) e questo la renderà ancora più determinata. Nel roster della formazione guidata da Coach Farabello anche un ex Latina, Nicola Mei(stagione 2015/16) oltre ad altri giocatori di rilievo come Chaves, e di esperienza come Matrone e Stanic.

Una gara tosta dunque per i pontini, introdotta così dal vice coach Alessandro Bagni: “Affronteremo una squadra che avrà voglia di riscatto, dopo la sconfitta di domenica scorsa con San Severo. Salerno è una formazione con ottime individualità, soprattutto nel reparto esterni con Chaves, che sicuramente è il leader offensivo del team, ma anche nel pitturato con Matrone, il centro titolare, che è un giocatore di comprovata esperienza. Per quanto ci riguarda, sappiamo che domenica scorsa è arrivata una bella e meritata vittoria, ma siamo anche consapevoli che la nostra parola d’ordine deve essere “continuità“. Continuità durante gli allenamenti, come stiamo facendo nelle ultime settimane, ma continuità soprattutto nei risultati. Salerno ha una migliore posizione in classifica rispetto a noi, quindi sarà fondamentale provare a portare a casa i due punti in palio per diminuire la distanza dal nostro avversario”

Parole sulla gara di domani sono arrivate anche da Agustin Caffaro: “Ci stiamo lasciando alle spalle un periodo duro con tante sconfitte di fila, sembrava non vedersi la luce in fondo al tunnel, invece in queste ultime due/tre settimane è cambiato qualcosa nella nostra testa. Le ultime due partite ne hanno dato prova, con Sant’Antimo, anche se abbiamo perso la partita, abbiamo mostrato un’altra faccia e la vittoria conquistata a Chiusi, sono convinto sia stato un passo in avanti importante. Il successo in trasferta ci ha dato una rinnovata energia per tornare in palestra, allenarci e prepararci al meglio per la prossima partita con Salerno, che sarà sicuramente una guerra per entrambe le squadre. Anche il nostro avversario è reduce da un periodo di sconfitte e sarà determinato nel voler portare punti a casa, ma noi dovremo ripartire da quanto di buono fatto a Chiusi, dall’ottimo lavoro svolto svolto in settimana, evitando gli errori e giocando insieme con grinta ed energia, e soprattutto mantenendo la crescita in difesa costante”