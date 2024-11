Latina Basket, domani contro Piombino per uscire dalla crisi

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara a un importante scontro diretto contro Solbat Golfo Piombino, domani alle 21:00 al PalaTenda. Latina, ancora a quota 4 punti, cerca la prima vittoria in trasferta per risalire in classifica, ma dovrà fare a meno del capitano Baldasso. Piombino, solida in casa con 3 vittorie su 4, è pronta a difendere il fattore campo. Nonostante le difficoltà, i pontini sono determinati a combattere fino alla fine.

“Arriviamo a questa undicesima partita di campionato contro Piombino, dopo aver giocato 3 partite consecutive in una settimana e se, guardiamo ancora avanti, ce ne sono ancora 2 da giocare per chiudere questo frenetico e impegnativo scorcio di stagione. Le difficoltà più grandi ovviamente sono la gestione degli impegni, l’aspetto psicologico, le trasferte e, purtroppo, l’assenza ancora di Baldasso, che, è inutile essere banali, per noi è importante.

La squadra è ovvio che dal punto di vista dei risultati non sta attraversando un bel momento, ma ci sono segnali incoraggianti dopo le ultime partite. La partita a Piombino, indubbiamente, presenta delle insidie alle quali dobbiamo stare ben attenti. Innanzitutto il loro campo è un vero fortino, non è mai semplice giocarci, come dimostra il loro rendimento casalingo, non solo in questo inizio di stagione, ma per quello che hanno saputo costruire in tutti questi anni di partecipazione al campionato di serie B. Altro aspetto da tenere sotto controllo sarà il ritmo della partita, oltre alla freschezza e atletismo dei giovani giocatori toscani, il loro sistema li porta a mantenere sempre un ritmo alto e, nel loro campo, diventa un’arma pericolosa.

Sono fiducioso che la squadra possa migliorare il proprio rendimento nell’arco dell’intera partita, ma è necessario che ognuno di noi faccia ancora molto di più, rispetto a quanto fatto fin qui, per interrompere questa striscia di sconfitte e guardare con più ottimismo ai prossimi impegni”. Dichiara Coach Agostino Origlio.