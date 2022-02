Latina Basket, domani il turno infrasettimanale contro Scafati

Prosegue il campionato della Benacquista Assicurazioni Latina Basket nel girone Rosso di Serie A2. Dopo il derby disputato sabato scorso, domani è già tempo di tornare in campo per i nerazzurri che, sul parquet del PalaBianchini alle ore 20:00, riceveranno la capolista Givova Scafati. Il turno infrasettimanale è valevole per il recupero dell’ultima giornata del girone di andata, originariamente in programma per il 2 gennaio, poi slittato al 16 per lo stop di due settimane stabilito dalla Fip e infine rinviato al 9 febbraio per via di alcuni tesserati di Scafati risultati positivi al Covid. Latina arriva a questa sfida ferma a quota 12 punti da tre turni e con la prospettiva di trovarsi di fronte la prima della classe. A rendere questa partita ancora più difficile è l’impossibilità per la Benacquista di schierare Joshua Jackson (come da regolamento, considerato che è stato tesserato dopo il 24 gennaio) unita all’assenza di Aka Fall, elemento molto importante nel roster latinense. Nonostante le difficoltà, la squadra è pronta ad affrontare il match dando il massimo.

Queste le parole di Coach Gramenzi alla vigilia:

“Siamo in un momento di difficoltà e affrontiamo la prima della classe, per giunta anche senza Jackson che in questa partita non potrà essere utilizzato. Permane l’assenza di Fall e questo non può che far diventare questa gara davvero impossibile. Però bisogna sempre provarci, andare in campo, dare il massimo e poi alla fine alzeremo la testa. Sappiamo che quella che troviamo è una squadra molto solida e molto forte, quindi ci sarà davvero da combattere tanto”.