Latina Basket, domani la sfida contro l’Assigeco Piacenza

Domani, sabato 11 febbraio 2023 alle ore 18:00, sul parquet del PalaBianchini la Benacquista Assicurazioni Latina Basket sfiderà l’UCC Assigeco Piacenza in occasione della giornata 21 del Campionato di Serie A2 Old Wild West.

I nerazzurri si preparano ad affrontare una serie di sfide decisive ai fini della classifica della prima fase di qualificazione.

La formazione pontina, con i suoi 14 punti in classifica è reduce dalla difficile trasferta in Piemonte e desiderosa di ben figurare di fronte al proprio pubblico per migliorare il punteggio in classifica.

Dall’altro lato, il club piacentino, che di punti ne ha 18, nonostante nel turno precedente si sia arresa a Rieti, ha dimostrato di poter essere un avversario ostico con chiunque anche in trasferta, lo sa bene la capolista Cantù che due settimane fa sul proprio campo ha ceduto il passo proprio all’Assigeco.

Sarà dunque una sfida determinante per entrambe le compagini e tra le mura del PalaBianchini si preannuncia, quindi, un match davvero avvincente.