Latina Basket, domani sfida salvezza contro Trapani

Domani 19 marzo, ore 17:00, al Palabianchini ci sarà la sfida decisiva tra la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ed il Trapani.

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, prosegue la sua corsa verso il primo obiettivo stagionale rappresentato dalla conquista della permanenza nella categoria. Meta che potrebbe raggiungere, in caso di successo in occasione della sfida con la 2B Control Trapani. La venticinquesima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West assume, quindi, una valenza particolare e molto importante.

I nerazzurri occupano attualmente l’ottava posizione in classifica con 18 punti, i siciliani seguono a 16 e, forti del risultato dell’andata al PalaIlio (67-65) arriveranno a Latina pronti a dare battaglia ai padroni di casa nel tentativo di guadagnare i 2 punti in palio che varrebbero il “sorpasso” (in virtù dello scontro diretto a favore) e la certezza della conquista della permanenza in Serie A2.

Ovviamente discorso analogo per la Benacquista che, vincendo la gara con la formazione trapanese, salirebbe a quota 20 conquistando matematicamente l’accesso al girone bianco della seconda fase (quello che accoglierà le formazioni già salve e che si contenderanno una posizione nella griglia playoff).

Questa partita sarà tutta da vivere, un match che si preannuncia stimolante, emozionante e senza dubbio avvincente.