Latina Basket, Faenza battuta e terzo posto confermato. Ai playoff ora c’è Treviglio

La Benacquista Latina Basket vince sul parquet di casa contro Faenza e conclude, nel migliore dei modi, la sua regular season. Ora una breve pausa per poi potersi confrontare con le migliori del Girone A e B, continuando a lavorare per inseguire il sogno tanto proclamato ad inizio stagione.

Vista l’ufficialità del terzo posto, il Latina Basket ora è sicuro di dover affrontare Treviglio, ossia la sesta classificata del girone A di Serie B Nazionale.

La cronaca

Latina parte forte e prende subito il controllo della gara, costruendo il vantaggio sfruttando le buone scelte offensive di D’Emidio e compagni. La squadra mantiene il comando per quasi tutta la partita, salvo il terzo quarto, che ha visto Faenza rifarsi sotto.

Protagonista, tra i singoli, un assoluto Baković con una “doppia doppia” da 20 punti e 10 rimbalzi a favore, ben supportato dal contributo diffuso del gruppo nerazzurro, con Chiti e Sacchetti su tutti.