Latina Basket, girone bianco nella seconda fase di campionato

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket per la seconda fase del campionato è inserita nel girone bianco (Ranking 13-18).

La squadra ha concluso la prima fase di qualificazione del Campionato di Serie A2 Old Wild West (24 gare disputate) in nona posizione in classifica con 18 punti totali ed è stata ammessa alla seconda fase nel Girone Bianco (ranking 13-18) insieme a Trapani e Agrigento mantenendo i punti conquistati nella prima fase negli scontri diretti con le due siciliane, ossia 2.

Dal girone Rosso si aggiungono, con lo stesso criterio, Rimini, Nardò e Chiusi.

La classifica iniziale che ne deriva è la seguente:

Trapani 6 punti

Rimini 6 punti

Agrigento 4 punti

Nardò 4 punti

Latina 2 punti

Chiusi 2 punti

La formula prevede che le 6 squadre si incrocino disputando 6 partite di andata e ritorno e i punti conquistati si sommeranno a quelli sopra indicati e decreteranno la classifica finale del Girone Bianco che decreterà le posizioni dalla 13^ alla 18^.

Le squadre classificate dalla 13^ alla 16^ posizione accederanno ai playoff; le squadre classificate 17^ e 18^ non parteciperanno ai playoff, ma sono ammesse alla Serie A2 2023/2024.