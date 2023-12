Latina Basket, i pontini si arrendono in casa della capolista Trapani

Non si conclude nel migliore dei modi il 2023 per la Benacquista Latina Basket. I pontini rimediano un’altra sconfitta, questa volta in casa della capolista Trapani Shark di fronte ad un palazzetto gremito da oltre 3.500 persone. I ragazzi guidati da coach Di Manno non riescono a imporre il proprio gioco ed i siciliani conquistano la vittoria con il risultato finale di 99-68.

La difficoltà del match è stata amplificata dal fatto che Latina ha dovuto giocare in formazione rimaneggiata, date le assenze di due atleti fondamentali come Parrillo e Romeo (in panchina solo a onor di firma) e le condizioni non ottimali di Mayfield. Il risultato finale ha sorriso al team siciliano che ha confermato di meritare la posizione in testa alla classifica del girone Verde.

Il prossimo appuntamento è per sabato 6 gennaio 2024 alle ore 19:00 al Palazzetto dello Sport di Ferentino, dove i nerazzurri, riceveranno la Luiss Roma in occasione della diciottesima giornata del Campionato.