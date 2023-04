Latina Basket, il rush finale per accedere ai play-off

Questa sera, al PalaBianchini, per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket inizia il rush finale verso i playoff.

Le prime tre gare della Seconda Fase sono andate in archivio, ora ne rimangono altrettante e per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket saranno determinanti a partire dalla sfida di questa sera al PalaBianchini, dove i nerazzurri riceveranno la RivieraBanca Rimini Basket, per il primo match del girone di ritorno. Palla a due ore 19:00.

L’attuale classifica vede Agrigento in prima posizione a quota 10 punti, seguita da Rimini e Nardò a 8, Trapani e Latina a 6 e Chiusi a 4. I nerazzurri, nella partita di andata al PalaFlaminio, si imposero su Rimini con il risultato di 69-73, un’ulteriore vittoria sabato sera, varrebbe per i nerazzurri l’aggancio del team romagnolo a 8 punti e lo scontro diretto favorevole. Per contro, Rimini in caso di successo salirebbe a 10 punti, avvicinandosi sensibilmente all’obiettivo playoff. Il match si prospetta avvincente, data la necessità da parte di ambedue le compagini di conquistare i punti in palio.

La Benacquista nel corso della settimana si è allenata con grande impegno, recuperando anche Rodriguez, che era stato fermo nel turno precedente a Nardò. Sul fronte opposto Rimini arriverà nel capoluogo pontino in formazione rimaneggiata, viste le assenze certe di Ogbeide e Meluzzi e la presenza di Bedetti, ma solo a onor di firma. Situazione che, però, non ha impedito alla RivieraBanca di espugnare il difficile campo di Trapani.

Sabato sarà fondamentale anche il supporto del pubblico di Latina per provare, tutti insieme, a fare un altro passo verso l’obiettivo playoff.