Latina Basket, inizia la preparazione per la nuova stagione

Iniziata ufficialmente la stagione 2023/24 per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, con il primo allenamento presso la palestra dell’Istituto Vittorio Veneto.

Questo il comunicato: “Dopo le visite mediche effettuate nei primi giorni della settimana, nel pomeriggio di oggi, venerdì 18 agosto, i giocatori della Benacquista Assicurazioni Latina Basket si sono radunati sul parquet della palestra dell’Istituto Vittorio Veneto di Latina per dare inizio alla fase di preparazione.

Assente soltanto Ivan Alipiev, perchè attualmente impegnato con la Nazionale della Bulgaria, ma si unirà ai compagni il prossimo 23 agosto.

A fare gli onori di casa e a dare il benvenuto è stato, come di consueto, il Commendator Lucio Benacquista con il carisma e l’entusiasmo che lo contraddistinguono: “Siamo una famiglia, dobbiamo sostenerci sempre l’un l’altro e tutti insieme lottare con grande impegno per raggiungere il miglior risultato possibile. Siamo una squadra e il nostro primo obiettivo deve essere quello di restare uniti fino all’ultima partita. Buona stagione a tutti!”.

In campo con Coach Di Manno e lo staff tecnico, anche il gruppo di ragazzi del settore giovanile nerazzurro, che sono aggregati alla prima squadra. Per questi ultimi è sicuramente una grande opportunità, e anche un privilegio, potersi allenare con la formazione di Serie A2 composta da atleti professionisti e di grande esperienza, come Frank Gaines.

Le sedute di allenamento si alterneranno tra il parquet, la sala pesi e il campo da calcio e un ruolo determinante in questa prima parte della preparazione lo avrà il lavoro svolto con il preparatore fisico Marco Ranalli, che del resto ha seguito i giocatori confermati dalla passata stagione anche durante l’estate. Dalla prossima settimana inizieranno anche gli allenamenti di basket vero e proprio, che si alterneranno a quelli di preparazione fisica. Si inizierà con un lavoro senza contatto, per procedere giorno dopo giorno intensificando le attività.

In questo percorso di avvicinamento all’inizio della regular season, in programma per la prima domenica di ottobre, avranno un ruolo rilevante le gare amichevoli (di cui si renderà noto il programma nei prossimi giorni) e le partite di Supercoppa, previste nel mese di settembre, che saranno ottimi banchi di prova per la squadra di Coach Di Manno.

Entusiasmo e grande voglia di tornare a mettersi in gioco da parte della Benacquista Assicurazioni Latina Basket che si appresta ad affrontare una stagione particolarmente difficile, ma sicuramente stimolante, come si evince dalle parole del Capitano Nerazzurro “Aka” Fall: “Sono molto contento di ritrovare tutti e anche di aver conosciuto i nuovi compagni. Siamo un bel gruppo. C’è grande voglia di stare insieme da parte di ognuno di noi, perché dopo il periodo estivo si sente proprio la necessità di tornare in campo, provare quelle particolari sensazioni, sentire nuovamente lo spirito di squadra che ti coinvolge. Siamo entusiasti e anche se ci sarà tanto lavoro da fare, sono fiducioso che faremo buone cose”.