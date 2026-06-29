Latina Basket, la Benacquista presenta coach Paccariè: sostituirà Gramenzi

Proprio nel giorno della palla a due del BiP, Latina raccoglie un’importante notizia per il futuro del basket nerazzurro: Andrea Paccariè è la nuova guida tecnica della prima squadra.

Il tecnico classe ’61 aveva preso le redini dell’OraSi Ravenna ad aprile, nel girone A di Serie B Nazionale. Vanta un curriculum di esperienza e una promozione storica con la Luiss Roma in Serie A2 nel ’22-’23. Al termine di quella grande scalata, poi, fu insignito del premio di miglior allenatore del campionato.

Paccariè avrà l’arduo compito di non far rimpiangere coach Gramenzi, che ha salutato in direzione Roseto ormai quasi un mese fa. La splendida falcata dei nerazzurri di quest’anno si è paventata sotto la sua guida, finendo poi per culminare anzitempo contro Treviglio.

Latina ora cambia volto, cambia pagina, in attesa di capire se qualcuno della vecchia guardia saluterà e raggiungerà di nuovo Franco in Abruzzo.

Coach Paccariè si presenta ai microfoni della società

“Quando la Benacquista Assicurazioni Latina Basket mi ha presentato il proprio progetto ho ritenuto fosse un’opportunità che meritava di essere presa seriamente in considerazione. Nella mia carriera ho imparato a scegliere le situazioni che mi trasmettono entusiasmo e stimoli, e a Latina ho trovato entrambi. Ho percepito una società con idee chiare, una storia importante alle spalle e la volontà di continuare a crescere, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo organizzativo”.

“Un aspetto che ho particolarmente apprezzato è la volontà di risolvere le problematiche legate agli impianti. Poter lavorare con continuità in una casa propria rappresenta un valore fondamentale per costruire un percorso serio e duraturo”.

“L’obiettivo sarà quello di dare continuità al lavoro svolto nella scorsa stagione. La squadra ha dimostrato di poter competere ad alto livello e vogliamo ripartire da quelle basi, con l’ambizione di fare ancora meglio”.

“Da parte mia porterò ciò che ha sempre contraddistinto le squadre che ho allenato: passione, senso di appartenenza e grande rispetto per il lavoro quotidiano. Credo fortemente che questi valori siano la base di qualsiasi progetto sportivo. La tecnica e la tattica sono importanti, ma sono l’identità, la disponibilità al sacrificio e la capacità di lavorare insieme che permettono a un gruppo di crescere e affrontare le difficoltà.”

“Mi piace costruire squadre nelle quali ogni giocatore si senta parte di qualcosa di più grande del singolo. Voglio una squadra che abbia entusiasmo, che giochi con personalità e che sappia trasmettere ai tifosi il piacere di indossare questa maglia. Se riusciremo a creare questo spirito, sono convinto che potremo toglierci delle soddisfazioni”.