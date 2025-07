Latina Basket, la prima gara di campionato sarà a Fabriano

Il nuovo Latina Basket di coach Gramenzi affronterà la Ristopro Fabriano, in quella che sarà la prima giornata di Serie B Nazionale. È subito trasferta, dunque, per i nerazzurri, contro una squadra forte come quella marchigiana, reduce da una stagione in cui ha ben figurato, stesa solo da OraSì Ravenna, al primo turno dei Play-In.

Domani tutto il calendario

Oggi è stata mostrata solo la prima gara delle varie compagini presenti in Serie B Nazionale, mentre domani alle 12 sarà presentato il resto del calendario. Il Latina, sempre impegnato nel girone B, ritrova tante facce note – come Luiss Roma e Virtus Roma – ma sarà orfana del derby con la Virtus Cassino, che ha rinunciato all’iscrizione al campionato.

Verso il sogno

Il ritorno di coach Gramenzi ha sicuramente scaldato gli animi nel pontino e i rinforzi arrivati dal mercato non possono non far sognare i tifosi. Sacchetti e Pastore, su tutti, sono due grandi giocatori per la categoria e, dopo un anno al di sotto delle aspettative, i nerazzurri possono imporsi in un girone B di pari caratura.