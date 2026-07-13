Latina Basket, Luca Franco nuovo preparatore fisico

Nuovo innesto nello staff tecnico della Benacquista Assicurazioni Latina Basket in vista del campionato di Serie B Nazionale 2026/27. La società nerazzurra ha ufficializzato l’ingaggio di Luca Franco, che ricoprirà il ruolo di preparatore fisico della prima squadra, portando a Latina competenza ed esperienza specifica nella categoria. Romano, classe 1992, Franco ha iniziato la sua carriera come allenatore nel settore giovanile per poi specializzarsi nella preparazione atletica. Nel suo curriculum vanta tappe importanti con la Stella Azzurra, Catanzaro, Fabriano, San Severo e, nell’ultima stagione, con la San Giobbe Chiusi. Laureato in Scienze Motorie, sta attualmente completando gli studi magistrali in Scienze della Nutrizione. Il ruolo del preparatore fisico è ormai cruciale nel basket moderno, una figura che lavora quotidianamente nell’ombra per curare la prevenzione degli infortuni, la programmazione individuale e il recupero post-partita. L’arrivo di Luca Franco si inserisce perfettamente in questa filosofia societaria, mirata all’attenzione ai dettagli e alla valorizzazione di ogni singolo atleta.

Il nuovo preparatore nerazzurro ha commentato così la sua firma e la sua visione del lavoro sul campo:

“Negli ultimi anni il campionato è cresciuto molto per numero di partite e intensità, allungando e complicando il lavoro del preparatore fisico. Credo che l’aspetto più importante del nostro ruolo sia comprendere le esigenze di ogni singolo atleta, perché ogni giocatore è diverso. Continuare a formarsi è fondamentale: la ricerca scientifica e il modo di giocare evolvono costantemente. Ho scelto Latina perché è una società che negli anni ha dimostrato continuità, solidità e capacità di ottenere risultati importanti. Spesso il pubblico vede solo la partita, ma dietro c’è il lavoro quotidiano dello staff. Tutto questo è possibile solo costruendo un rapporto di fiducia reciproca con i giocatori”.