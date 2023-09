Latina Basket, Memorial Pierini: stasera l’amichevole contro la VL Pesaro

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket disputerà la terza amichevole in una settimana, con la VL Pesaro al Memorial Attilio Pierini a Recanati.

Per gli uomini di Coach di Manno è tempo di affrontare la seconda amichevole in esterna, la terza negli ultimi otto giorni. Se nelle due precedenti occasioni i nerazzurri si sono confrontati con squadre di una categoria inferiore, stavolta lo scrimmage è con un team blasonato e di prestigio, che milita nella massima serie: la VL Pesaro Basket targata Prosciutto Carpegna. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket sfiderà la formazione marchigiana mercoledì 6 settembre, in occasione del 1° Memorial Attilio Pierini sul parquet dell’omonimo palazzetto sito a Recanati. Palla a due alle ore 19:15.

Sarà indubbiamente un incontro stimolante e di grande utilità per la squadra pontina: “La nostra prestagione è stata in crescendo, sia come qualità degli allenamenti, impegno fisico, sia come amichevoli – dichiara Kenny Viglianisi al termine della seduta di allenamento – Affronteremo un terzo appuntamento di livello importante, sicuramente, come tutte le squadre di Buscaglia, Pesaro sarà molto fisica. Dobbiamo andare in campo pronti a competere con la loro fisicità e per noi sarà un buon allenamento, un buon test anche per capire a che punto siamo contro le squadre con questo livello fisico. È vero che non sono compagini che incontreremo durante la stagione, ma fa sempre piacere fare questo tipo di partite ed è di grande utilità. Noi continueremo il nostro percorso, a fare le nostre cose e non vediamo l’ora di affrontare questa amichevole al meglio, ovviamente con l’ottica di prepararci a un inizio di stagione importante per noi”.

La Benacquista si sta effettivamente allenando con grande impegno e gli atleti dimostrano buona volontà e una sempre maggiore intesa, fuori e dentro al rettangolo di gioco: “Secondo me, siamo un gruppo fantastico – conferma Kenny- In molti siamo rimasti dalla passata stagione, e anche i nuovi arrivati si sono integrati subito. Con Gabriele (Romeo, ndr) ho un buonissimo rapporto, eravamo già stati compagni di squadra, e conosceva già anche altri ragazzi. Bobby (Mladenov, ndr) conosceva Ivan (Alipiev, ndr) fin da piccolo, Felix (Amo, ndr) è giovane e volenteroso, Ivan è un ragazzo d’oro, Frank (Gaines, ndr) aveva già un legame profondo con Sasà (Parrillo, ndr). Ci sono tutte le basi per affrontare la stagione al meglio, perché il gruppo deve essere la nostra forza, stiamo lavorando per costruirlo e la vera forza si vedrà nei momenti di difficoltà, perché durante la stagione ci saranno anche quelli e dovremo essere pronti ad affrontarli rimanendo uniti”.