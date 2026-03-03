Latina Basket, nerazzurri a caccia della vetta: domani a Cisterna arriva Piombino

Mercoledì di basket al Palazzetto di viale delle Province di Cisterna, con la Benacquista impegnata sul rettangolo di gioco contro il Piombino alle ore 20.30.

Sarà una partita importantissima per i ragazzi di coach Gramenzi, ad un passo dalla vetta e alla ricerca dell’ottava vittoria consecutiva. Uno score da capogiro per i pontini, che solo un anno fa navigavano in acque più che tortuose. Ora l’imperativo è rimanere ancorati con i piedi ben saldi a terra, continuando ad impressionare come fin qui è stato fatto.

Focus sugli avversari

Piombino arriva a Cisterna consapevole di giocarsi quasi tutto, visto il pessimo momento di forma di Chiusi e Ravenna, le principali contendenti dei toscani per l’accesso al play-off. Occhi puntati sull’esperto Raivio, classe ’86, che nella scorsa gara ha ben impressionato contro Nocera.