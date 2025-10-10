Latina Basket, nerazzurri alla ricerca della quarta vittoria di fila: sabato la sfida con Chiusi

Si va verso la prima gara serale della stagione per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket che sabato alle 20.30, sul parquet del PalaEstra “Mario D’Agata” di Arezzo, affronterà l’Umana San Giobbe Chiusi in quella che sarà la quarta giornata del Girone B di Serie B Nazionale.

La squadra di coach Gramenzi trova un Chiusi che finora ha disputato una sola partita ufficiale: la vittoria esterna di domenica scorsa a Piombino (82-83). La squadra di casa, che non può al momento giocare nel proprio impianto del PalaPania per una squalifica, ospita le gare casalinghe al PalaEstra di Arezzo.

I nerazzurri sono invece alla ricerca del quarto successo consecutivo, confermando l’ottimo momento di forma e dando spago all’entusiasmo che, sin dagli albori della nuova stagione, ha circondato i pontini.

“Ci stiamo allenando molto bene ed essere partiti con il piede giusto, conquistando tre vittorie su altrettante gare, ha sicuramente aiutato il nostro morale, dandoci una carica e un’energia maggiori per lavorare su tutti quegli aspetti che necessitano ancora di essere migliorati”, ha detto ai microfoni della società Curtis Nwohuocha, uno dei protagonisti di questo avvio di stagione del Latina.

“La sfida con Jesi – continua – ma anche le precedenti, hanno messo in evidenza che se riusciamo a giocare con un ritmo alto, restando concentrati e senza perderci d’animo in caso di errori, possiamo esprimere al meglio il nostro sistema di gioco. Fin dall’inizio della stagione ci siamo tutti molto impegnati per comprendere al meglio i meccanismi richiesti dal coach. Chiaramente, per quanto mi riguarda, inizialmente non è stato semplice abituarmi a movimenti e dinamiche diverse rispetto a quanto avevo fatto negli anni precedenti, ma con il passare delle settimane – e grazie anche alla collaborazione dei compagni – ora sto ingranando”.