Latina Basket, non basta un gran finale: passa Caserta

La Benacquista Latina Basket davanti al proprio pubblico incassa la seconda sconfitta consecutiva, cedendo alla Juvecaserta con il punteggio di 83-78.

A indirizzare il match sono stati un secondo e terzo periodo dominati dagli ospiti, capace di scavare un solco poi rivelatosi determinante.

La gara

La sfida si apre all’insegna dell’equilibrio. Nei primi dieci minuti le due squadre si affrontano a viso aperto, con Caserta che prova a mantenere il controllo del ritmo e Latina pronta a rispondere colpo su colpo. I nerazzurri mettono anche la testa avanti nel finale del primo quarto grazie alla precisione dalla lunetta (20-21), ma i campani restano in scia.

Nel secondo periodo gli ospiti aumentano i giri del motore e riescono a costruire un piccolo margine, andando negli spogliatoi avanti 39-34.

Il rientro sul parquet segna la svolta della gara. Caserta alza l’intensità e trova in Radunic il protagonista assoluto: il lungo campano trascina i suoi con un parziale importante che manda in difficoltà Latina. I padroni di casa provano a reagire con Bakovic, ricucendo parzialmente lo strappo, ma è solo un’illusione. Nel finale del terzo quarto gli ospiti piazzano un nuovo allungo poderoso, chiudendo sul +21 (63-42) e mettendo una seria ipoteca sulla vittoria.

Nell’ultimo periodo Latina tenta il tutto per tutto. Nonostante il divario, i nerazzurri non si arrendono e, spinti dall’orgoglio, riescono a ridurre sensibilmente lo svantaggio fino ad arrivare a -5 nell’ultimo minuto grazie a una tripla di D’Emidio. La rimonta, però, si ferma lì: Caserta gestisce con lucidità gli ultimi possessi e porta a casa il successo.

Per la squadra pontina resta il rammarico per un passaggio a vuoto che ha pesato sull’economia del match, ma anche la consapevolezza di aver reagito con carattere nel finale, sfiorando una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso.