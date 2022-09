Latina Basket, nuovo acquisto e un addio

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ufficializza l’accordo con l’atleta bulgaro Ivan Alipiev, ala classe 1999 per 203 cm di altezza e 98 kg di peso, reduce dalla partecipazione agli Europei 2022 con la maglia della Nazionale della Bulgaria, che è alla sua prima esperienza in Italia.

Il cestista bulgaro ha studiato negli Stati Uniti, in California, laureandosi alla Loyola Marymount University di Los Angeles, dove è cresciuto cestisticamente acquisendo sempre maggiori responsabilità in squadra e diventando uno dei preferiti dai tifosi.

Nel suo percorso cestistico anche numerose convocazioni con la Nazionale Bulgara Under 16, Under 18, Under 20 fino alla Nazionale maggiore con cui ha disputato gli europei.

A Ivan un in bocca al lupo, per questa esperienza con la maglia della Benacquista Assicurazioni Latina Basket.

La società inoltre, comunica di aver rescisso consensualmente il contratto l’atleta Josh Anderson, e lo saluta per l’impegno profuso nel tempo trascorso a Latina e augurano al giocatore le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.