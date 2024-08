Latina Basket, parla coach Origlio: “Contento delle scelte fatte”

La stagione 2024/25 è ormai alle porte, il mercato si è concluso e il roster allestito, fatta eccezione per il giovane Felix Amo, è totalmente rinnovato. Quali sono le caratteristiche principali di questa squadra?

«Siamo molto contenti, sia io che la società, delle scelte fatte. Non ci sono stati problemi nelle trattative con i vari giocatori, che hanno apprezzato il nostro progetto tecnico e li ringrazio per la fiducia. Sono stati tutti disponibili nell’accettare di venire a Latina, anche per la serietà e la solidità del club nerazzurro. Ogni giocatore è stato scelto per le proprie caratteristiche, che ben si adattano alla nostra idea di gioco, e ognuno avrà un ruolo importante all’interno del gruppo. Sarà importante imparare a conoscersi fin da subito, al fine di ottimizzare al massimo la collaborazione in campo».

Anche lo staff tecnico è stato cambiato al 100%. Quanto inciderà questo rinnovamento sul lavoro?

«Sono assolutamente convinto che avere tutti volti nuovi con cui collaborare, sarà molto stimolante per tutti. Ognuno, per le proprie competenze, contribuirà a far si che le cose vadano tutte nella giusta direzione. Ci sarà una gran da fare in questa stagione così lunga e intensa, ma sono certo che ogni componente dello staff darà il massimo per far apprezzare il lavoro svolto dall’intero gruppo».

La stagione inizierà subito a ritmi alti, dopo il raduno e le visite di routine, si partirà con le sedute di allenamento, ma anche con un numero importante di amichevoli, ben 7 nell’arco di un mese, arrivando proprio a ridosso dell’inizio del campionato. Da cosa nasce questa scelta?

«Giocare tante partite, 7 nel nostro caso, nella fase di precampionato è utile soprattutto perché siamo una squadra “nuova”, servirà per conoscerci, prendere confidenza con le attitudini e le particolarità di ogni giocatore, testare modalità di gioco, schemi, aspetti tecnici e tattici. Sono giocatori esperti, e arriveranno tutti preparati a livello fisico, quindi saranno sicuramente gratificati dalla possibilità di giocare tante partite, che ovviamente sono più stimolanti rispetto alla classica sessione di allenamento. Inoltre sarà un ottimo banco di prova, in vista del primo mese di campionato, che ci vedrà giocare altrettante 7 gare in 30 giorni».

Proprio parlando del campionato, il calendario è decisamente intenso, soprattutto, come dicevamo, nel primo mese, quanto può condizionare un avvio di questo tipo sul resto della stagione?

«Per quanto mi riguarda non focalizzo l’attenzione su quale avversario e quando lo incontreremo, ma credo sia importante mantenere il focus sul fatto che, nei primi 30 giorni della stagione regolare, saranno disputate 7 partite e che i turni infrasettimanali totali saranno 8, di cui 2 proprio a ottobre. Sono numeri sicuramente anomali per il campionato di Serie B Nazionale. In ogni caso, ciò su cui dovremo essere molto attenti sarà l’indice dello stato di forma dei ragazzi, la loro capacità di recupero tra una partita e l’altra, tra uno spostamento e l’altro. Sarà una stagione difficile, ma noi siamo pronti ad affrontarla con il piglio giusto, fin da subito!».