Latina Basket, partita di ritorno in casa della Vanoli Cremona

In occasione della diciassettesima giornata del Campionato di Serie A2 Old Wild West, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket affronterà sul parquet del PalaRadi di Cremona la solida Vanoli. Palla a due alle ore 18:00 di domani 15 gennaio 2023.

In questa partita di ritorno il Latina Basket si accinge ad affrontare una trasferta molto difficile sul campo della Vanoli Cremona, una delle formazioni più forti del girone, dove la sfida di andata, disputata al PalaBianchini, era stata avvincente. Latina aveva condotto il gioco per oltre 35 minuti e portato il match all’overtime, dove però la maggiore fisicità di Cremona aveva avuto la meglio e la partita era terminata sul 73-79.

Per i nerazzurri si tratta di una trasferta ostica, che li vedrà competere con una delle squadre più forti del Girone Verde senza l’importante contributo di Capitan Fall, mentre, anche se non al top della condizione, sarà della partita Alexander Cicchetti, che in settimana a ripreso ad allenarsi con i compagni, dopo due turni di stop per via dell’influenza.

La Benacquista è ferma a quota 12 punti in classifica e dovrà mandare in scena una performance di altissimo livello per provare a tenere testa a un avversario di tale caratura.

Sul fronte opposto con 22 punti, la Vanoli, reduce dalla sconfitta subita in trasferta per mano della capolista Cantù, scenderà in campo con un grande desiderio di rivalsa e voglia di fare bella figura di fronte ai propri tifosi.