Latina Basket, pontini attesi domani a Chiusi: nel mirino i playoff

E’ tutto pronto in casa Latina Basket per quella che, domani alle ore 18, sarà la giornata 5 della seconda fase di qualificazione del campionato di Serie A2 Old Wild. I pontini sono attesi sul Parquet del PalaPania dei padroni di casa dell’Umana Chiusi.

Una partita determinante in chiave playoff , che sfideranno la San Giobbe Basket spinti da una forte determinazione e dalla grande voglia di raggiungere l’ambiziosa griglia post-season. La Benacquista arriva a Chiusi forte del successo conquistato nella gara di andata al PalaBianchini, dove i nerazzurri si imposero 75-69, al termine di un match difficile e per diversi tratti equilibrato, ma troverà un avversario pronto a lottare con altrettanta grinta, perché la classifica del girone bianco è ancora aperta a molteplici risultati (fatta eccezione per Agrigento, capolista con 12 punti e già matematicamente qualificata ai playoff).

Rispetto allo scorso 8 aprile, la Benacquista potrà contare anche sul contributo di Ivan Alipiev, che in quell’occasione era stato tenuto a riposo in via precauzionale.

Queste le parole del vice allenatore pontino Di Manno:

“Dopo la buona prova in casa con Rimini, affrontiamo una trasferta decisiva in chiave playoff contro una squadra che in questa fase ha raccolto poco, ma ha sempre disputato buone partite, perdendo nel finale. Andiamo a Chiusi con la voglia di conquistare due punti molto importanti”.

Queste invece le parole di Yancarlos Rodriguez:

“La squadra è in salute, finalmente dopo tanto tempo, quindi riusciamo ad allenarci tutti insieme ed è evidente che adesso ci troviamo meglio in campo. Il duro lavoro fatto, settimana dopo settimana, adesso sta pagando, soprattutto dal punto di vista della fiducia che abbiamo gli uni negli altri e anche il sistema di gioco ci sta aiutando a venire fuori. Per quanto riguarda Chiusi, è una partita che, chiaramente e senza tanti giri di parole, vogliamo vincere. La squadra lo può fare, stiamo lavorando al meglio, loro in casa cercheranno di fare risultato per continuare a sperare di accedere ai playoff, ma noi siamo altrettanto determinati. Ho visto questa determinazione in tutti i compagni, anche dopo la vittoria in casa con Rimini, abbiamo fatto l’urlo ed eravamo già proiettati alla sfida con Chiusi, quindi penso che faremo bene. Chiusi è un campo molto difficile, perché loro fanno dell’energia il loro punto forte, e noi, per vincere la partita, dovremo essere bravi a superare la loro intensità facendo le nostre cose con fiducia. La gara di andata è stata molto dura, perché Chiusi è una squadra che non molla mai. Sono convinto che anche domenica ci attende una sfida intensa, ma noi ci faremo trovare pronti. Sarà una partita decisa dai dettagli”.