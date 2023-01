Latina Basket, pontini sconfitti in casa dell’Urania Milano

Nel match di ieri sera, che ha visto in campo la Benacquista sul parquet del PalaLido Milano, si sono fatte sentire e non poco le assenze di Fall e Cicchetti che hanno pesato molto sulle rotazioni del team pontino. Latina Basket che torna in terra pontina sconfitto, finisce 78-70 per i padroni di casa dell’Urania Milano.

Dopo i 4 minuti in equilibrio, i pontini hanno subito la devastante verve offensiva dei padroni di casa, che hanno chiuso il primo periodo avanti di 14 e al 17′ hanno toccato il + 27 (42-15). Quando, però, sembrava che la gara non avesse più emozioni da offrire, gli uomini di Coach Gramenzi hanno saputo trovare dentro di loro la forza e la capacità di reagire. Con una prova di orgoglio sono riusciti, non senza fatica, a risalire la china e il parziale di 20-0 ha permesso loro di portarsi a sole 6 lunghezze di distacco al 24′ (45-39). Il quarto fallo sanzionato a Potts, la sua reazione colorita, il fallo tecnico alla panchina hanno dato all’Urania l’input per una contro-reazione che al 27′ è valsa il nuovo +15 (54-39).

La Benacquista non ha, però, alcuna intenzione di mollare. Trascinata da un ottimo Mike Lewis (22 punti e 3 assist in 33 minuti) nonostante fatichi nel trovare la via del canestro e torni ripetutamente sotto la doppia cifra di svantaggio, nonostante il bonus esaurito e vari viaggi in lunetta degli avversari, Latina continua a combattere e con 2:33″ sul cronometro riesce ad arrivare a 5 punti di distanza (71-66). Nemmeno la tripla di Montano scalfisce la determinazione dei nerazzurri nel voler lottare, ma la precisione di Hill dalla lunetta e le conclusioni al tiro sfortunate dei pontini, chiudono il match con il successo di Milano sul punteggio finale di 78-70.

Il prossimo appuntamento è per domenica 8 gennaio 2023 alle ore 18:00 al PalaBianchini, dove i nerazzurri affronteranno Gruppo Mascio Treviglio in occasione della sedicesima giornata del Campionato.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 2, Lewis II 22, Viglianisi 6, Collazo n.e., Parrillo, Cacace 10, Rodriguez 10, Cicchetti n.e., Moretti 8, Alipiev 12.

Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Tiri da 2 50% (19/38), tiri da 3 32% (7/22), tiri liberi 73% (11/15)

Urania Milano: Potts 18, Piunti 7, Pezzola n.e, Marra n.e., Ebeling 5, Valsecchi,

Hill 15, Amato 11, Ciccarelli n.e., Montano 14, Pullazi 8, Cavallero.

Coach Villa. Vice Riva. Assistente Locati.

Tiri da 2 57% (16/28), tiri da 3 39% (9/23), tiri liberi 95% (19/20)