Latina Basket, preziosa vittoria sul campo della Juvi Cremona

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket conquista un successo molto importante sul campo della Ferraroni Juvi Cremona, portandosi così sul 2-0 nel confronto diretto con la formazione lombarda e salendo a quota 16 punti in classifica.

Il risultato finale di 69-70 arriva al termine di una partita molto intensa ed equilibrata per diversi tratti, ma che ha visto quasi sempre i nerazzurri avanti nel punteggio, in alcuni frangenti anche oltre la doppia cifra di vantaggio.

Onore alla Juvi, avversario mai domo e capace di riaprire la partita nei minuti finali, ma ottima la capacità dei nerazzurri di rimanere lucidi e concentrati anche nei momenti topici del match.

Una vittoria conquistata dal gruppo, che ha saputo giocare di squadra per portare a casa i due punti in palio, che valgono tantissimo in termini di classifica.

Ottimo esordio della new entry Andy Cleaves II, che ha messo a referto 20 punti personali tirando con il 68% da 2, il 40% da 3 e l’80% ai liberi. Brillante prestazione anche da parte di Ivan Alipiev, anche per lui 20 punti realizzati e 9 rimbalzi catturati con 25 di valutazione.