Latina Basket, prima sfida dell’anno in casa contro il Treviglio

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket affronterà domani alle 18 il Gruppo Mascio Treviglio, uno degli avversari tra i più forti dell’intero girone del campionato di Serie A2 Old Wild West. Le squadre si affronteranno sul parquet del PalaBianchini.

Per i pontini la gara sarà ancora più difficile per l l’assenza di capitan Fall e quella probabile di Alexander Cicchetti. Nonostante tutto, la Benacquista è pronta a dare battaglia per ottenere il risultato, come accaduto nel match di andata in cui i nerazzurri sfiorarono il successo in casa dei bergamaschi (72-68).

Latina è attualmente a quota 12 punti in classifica, in ottava posizione. Treviglio è terza in classifica con 20 punti al suo attivo ed arriva al PalaBianchini reduce da quattro successi consecutivi, tra cui la vittoria con un’altra big, la Vanoli Cremona