Latina Basket, prosegue la corsa verso i play-off: sconfitto Rimini

Dopo una sfida combattuta la Benacquista Assicurazioni Latina Basket vince con merito contro la RivieraBanca Rimini, proseguendo la corsa per i play-off.

Di seguito la nota del club:

“I nerazzurri hanno avuto il giusto approccio al match, l’atteggiamento adatto a una partita così importante, la collaborazione di squadra fondamentale per il raggiungimento del risultato.

Una partita coinvolgente e avvincente, una squadra che non ha smesso mai di lottare, che non ha abbassato le difese nemmeno quando il vantaggio è diventato notevole. Ognuno ha dato il proprio contributo, sia in difesa che in attacco.

Miglior realizzatore della Benacquista Andy Cleaves che, in 28 minuti di utilizzo, ha firmato 20 punti e distribuito 5 assist, ma menzione speciale anche per Samuele Moretti che ha messo a referto 11 punti (tirando con l’80% da 2 punti) 8 rimbalzi e 5 assist, raggiungendo 28 di valutazione. Buonissima anche la prestazione di Ivan Alipiev, rientrato da poco dopo oltre un mese di stop per infortunio, che ha realizzato 15 punti, conquistato 6 rimbalzi e fornito 3 assist ai compagni. Altri due giocatori in doppia cifra Alexander Cicchetti con 11 punti (71% da 2) e Yancarlos Rodriguez con 10 (40% da 3).

Onore e merito a tutti i ragazzi, alle triple di apertura quarto di Viglianisi, alla solidità di Cacace, al punto di riferimento Parrillo, a Capitan Fall, pronto a incitare i compagni anche dalla panchina. Essere squadra è sinonimo di collaborazione e la Benacquista Assicurazioni Latina Basket in questa occasione ne è stata uno splendido esempio.

Il prossimo appuntamento è per domenica 30 aprile 2023 alle ore 18:00 al PalaPania, dove i nerazzurri affronteranno Umana Chiusi San Giobbe Basket in occasione della quinta giornata della seconda fase promozione”.