Latina Basket prova l’impresa, ma sul finale si arrende a Cento

Un finale tutto da vivere quello andato in scena alla Milwaukee Dinelli Arena di Cento, dove i nerazzurri guidati da Coach Gramenzi, dopo aver disputato una gara intensa, hanno sfiorato l’impresa di conquistare il successo contro una delle migliori squadre del campionato e al cospetto di un pubblico partecipe e numeroso. Una sfida in cui Latina ha fatto dei passi in avanti rispetto alla prestazione precedente, ma il risultato finale (65-63) non ha premiato i pontini.

Tramec Cento vs Benacquista Assicurazioni Latina Basket 65-63 (12-15, 32-24, 46-43)

Tramec Cento: Zilli 8, James 7, Tommasini 13, Barnes 9, Dellosto, Ranuzzi 4, Re Marco n.e., Berti 4, Moreno 5, Gasparin 15, Guastamacchia n.e.. Coach Mecacci. Assistente Cotti. Assistente Ferlisi.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Durante 4, Passera, Veronesi 5, Mouaha 10, Henderson 11, Bozzetto 10, Radonjic 5, Fall 8, Ambrosin, Spizzichini 10. Coach Gramenzi. Vice Di Manno. Assistente Tricarico.

Cento tiri da 2 45% (10/22), tiri da 3 28% (8/29), tiri liberi 78% (21/27), Latina tiri da 2 39% (12/31), tiri da 3 35% (8/23), tiri liberi 83% (15/18).