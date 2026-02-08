Latina Basket, quarta vittoria consecutiva per i pontini: Pesaro espugnata 58-84

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket prosegue il suo momento positivo ed espugna il PalaMegaBox superando la Consultinvest Loreto Pesaro. Un successo che vale la quarta vittoria consecutiva per i nerazzurri, capaci di confermarsi al quarto posto in classifica, con una gara ancora da recuperare (il match con Chiusi, in programma il prossimo 25 marzo), mentre le dirette concorrenti scenderanno in campo tra stasera e domani.

La cronaca

L’avvio di gara è contratto e spezzettato, con ritmi bassi e percentuali non brillanti. Latina parte bene (0-5), ma fatica a trovare continuità offensiva anche per merito della difesa pesarese, che impedisce ai nerazzurri di alzare il ritmo. Il primo quarto è caratterizzato da molti falli e viaggi in lunetta, con Loreto che chiude avanti 13-9.

Nel secondo periodo regna ancora l’equilibrio: la Benacquista prova più volte a rientrare, trovando risposte da Chiti, Simonetti e Maiga, ma Pesaro resta agganciata sfruttando errori e palle perse dei pontini. Nel finale di frazione Latina cresce in difesa e, grazie a due triple di Chiti, rientra definitivamente in partita, andando all’intervallo lungo sul 30-30.

La svolta arriva dopo la pausa. Gli uomini di Coach Gramenzi rientrano in campo con tutt’altro piglio, alzando intensità e qualità su entrambi i lati del campo. Antonio Gallo prende in mano la squadra e firma una serie di canestri consecutivi che scavano il primo solco importante. L’espulsione di Coach Ceccarelli e i liberi di Sacchetti spingono ulteriormente l’inerzia dalla parte nerazzurra. Latina gioca con grande lucidità, trova soluzioni efficaci in attacco e stringe le maglie in difesa, chiudendo il terzo quarto sul 42-63.

Nell’ultima frazione la Benacquista gestisce con maturità il vantaggio, continuando a colpire dall’arco con percentuali eccellenti. Pellizzari, Cipolla, Di Emidio, Chiti e Maiga si uniscono alla festa, mentre Pesaro non riesce più a rientrare in partita. Il match scivola via senza scossoni fino al definitivo 58-84, che certifica una prestazione corale di alto livello.