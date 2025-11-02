Latina Basket, quinto successo di fila per i nerazzurri: contro Imola finisce 79 a 72

Vince ancora la Benacquista Latina Basket di Pastore e compagni, che davanti al proprio pubblico centra il quinto successo consecutivo di questo brillante inizio di stagione, battendo in un bel testa a testa la Virtus Imola.

I nerazzurri hanno dovuto sudare fino all’ultimo possesso contro un avversario capace di restare agganciato alla partita e che aveva addirittura provato a mettere la freccia nel terzo quarto, terminando avanti di un punto sul Latina. A fare la differenza, nel finale, è stata però la solidità della squadra di casa e l’ennesima prestazione di livello di Bakovic, che ha messo a referto ben 16 punti, risultando decisivo nei momenti chiave del match.

La cronaca

La Benacquista parte con il piede giusto e chiude il primo quarto avanti 27-22, mostrando da subito energia e presenza fisica sotto canestro. Nel secondo periodo la gara si assesta su binari di totale equilibrio. Le squadre rispondono colpo su colpo e vanno all’intervallo sul 47-47, con i nerazzurri che trovano buone soluzioni da due punti e fanno male ad Imola.

Il terzo quarto è il momento più difficile per i padroni di casa: gli ospiti alzano il ritmo in attacco, riuscendo così a chiudere il parziale sul 62-63. La Benacquista accusa qualche imprecisione dalla lunetta e alcune palle perse (12 totali), ma resta comunque pienamente in partita grazie alla capacità di produrre tiri in area e alla tenuta difensiva dei ragazzi di bianco vestiti.

Nell’ultimo quarto emerge con forza il carattere dei nerazzurri: la squadra di coach Gramenzi domina a rimbalzo (saranno 50 totali, con ben 21 offensivi) e ribalta l’inerzia della gara aumentando l’intensità in entrambe le metà campo. Gli avversari, di contro, non riescono più a contenere la pressione della squadra di casa e il finale non può non essere tutto della Benacquista, che chiude 79-72 e conferma il proprio momento d’oro, difendendo con le unghie e con i denti la zona alta della classifica.