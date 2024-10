Latina Basket, sfida cruciale in arrivo contro la Virtus Cassino

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara per la seconda gara casalinga consecutiva, una sfida di grande importanza sia per la classifica che per il morale della squadra. Domani pomeriggio, sul parquet del Palasport di Cisterna di Latina, i nerazzurri affronteranno la BPC Virtus Cassino, con palla a due fissata per le ore 18:00. Questo terzo derby laziale è valido per la settima giornata del campionato.

Nonostante le assenze degli infortunati Lorenzo Baldasso e Marco Giancarli, la squadra di Coach Origlio accoglierà in campo Andrea Ambrosetti, nuovo arrivo che contribuirà a rafforzare le rotazioni nel reparto esterni.

Il match di domenica è particolarmente cruciale, con Cassino che ha dimostrato di essere una squadra energica e capace di ottenere risultati significativi anche in trasferta, come dimostrato dalle vittorie a Rieti e Fabriano e dalle partite combattute contro Herons Montecatini e Piombino. Tra i giocatori della BPC, ci sono due ex giovani talenti della Latina Basket: Maurizio Spadon e Alessio Truglio.

La Benacquista ha lavorato intensamente durante la settimana per prepararsi al meglio a questa sfida. La determinazione e la voglia di dimostrare il proprio valore sono alte tra i nerazzurri, che contano sul supporto del pubblico per ottenere i due punti in palio e rinnovare l’entusiasmo della squadra e dei tifosi.