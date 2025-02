Latina Basket, sfida decisiva in Campania: stasera il match contro Sant’Antimo

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara a una trasferta cruciale contro la Malvin PSA Sant’Antimo, in programma stasera alle 18:00 al PalaPuca. Con 11 squadre racchiuse in 12 punti, ogni sfida può rivelarsi decisiva nella corsa alla salvezza.

I campani, a quota 20 punti, arrivano al match in un buon momento dopo le vittorie contro Chieti e Livorno e la solida prestazione contro la Virtus Roma. Latina, ferma a 12 punti, è chiamata a un’impresa per mantenere vive le speranze di permanenza in categoria.

Il match di andata si era chiuso con una sconfitta di misura per i nerazzurri (72-73), con l’errore sull’ultimo tiro. Sarà a disposizione Marco Mennella, ex della sfida, assente nella gara precedente per infortunio.

Coach Trimboli: “Serviranno grinta e determinazione”

Il vice allenatore Francesco Trimboli ha sottolineato le difficoltà dell’incontro: “Sant’Antimo è una squadra ben organizzata, rinforzata dall’innesto di un giocatore straniero e di Spizzichini in regia. Dovremo giocare con il coltello tra i denti, migliorando in attacco per concretizzare le opportunità. Abbiamo visto progressi difensivi nelle ultime partite, ma ora serve fare un passo in più”.

Latina è pronta a dare battaglia in una gara che vale molto più dei due punti in palio.