Latina Basket, stasera lo scontro salvezza con la BPC Virtus Cassino

La Serie B Nazionale di basket è arrivata alla trentaduesima giornata della Regular Season e per la Benacquista vuol dire derby del PalaBorrelli di Scauri con la BPC Virtus Cassino, con i nerazzurri che scenderanno in campo questa sera alle ore 20:45.

In settimana è arrivata l’ufficialità dell’esclusione di Chieti dal campionato, che modifica in parte la classifica del Girone B e che, di fatto, esclude la retrocessione diretta della formazione che al termine delle 38 giornate della regular season si troverà in fondo alla graduatoria. In quest’ottica, per le squadre che, come Latina (12 punti) e Cassino (18 punti) si trovano nella parte basse del tabellone diventa ancora più importante conquistare il maggior numero di punti possibile per provare a conquistare la permanenza immediata nella categoria o al miglior piazzamento possibile nell’eventuale griglia play-out.

La Virtus di fronte al proprio pubblico vorrà certamente ben figurare e riscattarsi dalle recenti sconfitte, seppur avvenute di misura e con compagini del calibro di Livorno, Ruvo di Puglia per citarne alcune. Latina, dal canto suo, ha il forte desiderio di tramutare in vittoria il grande e costante lavoro svolto nel corso delle ultime intense settimane, che ha mostrato una squadra cresciuta, migliorata e capace di giocare alla pari con avversari di altissimo livello come la Gema Montecatini o la Virtus Roma. Si tratterà, quindi di una sfida difficile per entrambe le compagini, una gara che vedrà primeggiare chi avrà la capacità di mantenere la maggiore lucidità giocando di squadra e limitando al massimo gli errori.

Nel frattempo dal settore giovanile arriva la notizia della chiusura della collaborazione sportiva con coach Fabio Nardone.

Dichiarazioni

Queste le parole di Francesco Trimboli, vice allenatore della Benacquista Assicurazioni: “La partita di questa sera è contro una squadra che, come noi, sta lottando per la questione playout, quindi è una gara molto importante per entrambe le formazioni. La vittoria per noi significherebbe avvicinarci di più agli altri, per loro staccarsi dalla zona calda e provare a pensare ad altro. Sicuramente è un match dalle forti motivazioni, noi veniamo da un periodo con tanti turni infrasettimanali in cui, pur giocando una buona pallacanestro, non abbiamo raccolto i risultati sperati. Questo deve essere il nostro stimolo per cercare di fare qualcosa in più a livello di risultato, perché, di fatto, le partite le abbiamo giocate, anche con squadre di alto livello, e ora è arrivato il momento di ridurre al massimo gli errori e cercare in tutti i modi di vincere. Anche in maniera non convenzionale, è comunque arrivato il momento di tornare a casa con una vittoria. Sarebbe la giusta soddisfazione per la rabbia che abbiamo noi tutti, giocatori e staff, perché lottiamo, facciamo le cose preparate e non otteniamo il successo. Una vittoria adesso arriverebbe al momento giusto, per poi avere qualche giorno di pausa, utile a riprendere energie. Come abbiamo sempre detto, soprattutto negli ultimi periodi, non dobbiamo guardare la classifica, ma giocare partita per partita, consci del fatto che abbiamo punti da recuperare. L’esclusione di Chieti ha tolto la pressione dell’ultimo posto, ma al momento la cosa determinante è finire nel migliore dei modi, pensando a raccogliere i frutti delle partite imminenti. Dobbiamo essere presenti nel presente”.