Latina Basket, Stella d’Oro per il Commendator Lucio Benacquista

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket all’Hotel Fogliano di Latina, per il conferimento della Stella d’Oro del Coni al merito sportivo al Commendator Lucio Benacquista. Un’onorificenza meritata essendosi distinto in ambito sportivo e sociale, che rimarca la la stella d’argento ricevuta nel 2017.

Nella sua vita, ha lavorato costantemente, dando spazio allo sport e ai suo principi che si basano su concetti come la condivisione e l’uguaglianza, mettendo in evidenza non soltanto il basket ma anche il basket in carrozzina, il basket dei sordomuti, il basket per i ragazzi del Centro Diurno Salvatore Minenna.

La cerimonia è stata occasione per presentare il libro “55 anni di lavoro e sport della famiglia Benacquista“, nel quale viene riassunto il cammino lavorativo e sportivo con cui la famiglia Benacquista ha dato lustro alla città di Latina.

Presenti al tavolo delle autorità anche il fiduciario Coni Dottore Daniele Zemella, che ha portato i saluti e una lettera del Presidente Giovanni Malagò, e altre cariche della Federazione: il Segretario Generale Dottore Maurizio Bertea, il Presidente del Comitato Fip Lazio Dottore Stefano Persichelli, e il Vice Governatore dell’area Lazio del Panathlon Ingegnere Umberto Martone.