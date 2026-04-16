Latina Basket, stop esterno a San Severo: il secondo quarto è fatale

Non riesce il colpo esterno alla Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che nella 36ª giornata del campionato di Serie B Nazionale cade al Palasport Falcone e Borsellino contro l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo. Il finale di 85-70 racconta una gara dai due volti, dove un avvio fulmineo dei nerazzurri è stato vanificato da un secondo periodo di sofferenza.

L’approccio dei pontini è stato quasi perfetto. Trascinata da un Chiti ispiratissimo e da una circolazione di palla fluida, Latina ha letteralmente dominato i primi minuti, toccando anche il +16 (12-28). Tuttavia, San Severo è rimasta aggrappata al match chiudendo il primo quarto sul 21-30.

L’inerzia è cambiata drasticamente nel secondo quarto. I padroni di casa hanno alzato l’intensità difensiva e, complice una precisione chirurgica dalla lunetta (24/29 il dato finale per i pugliesi), hanno ribaltato il punteggio andando al riposo lungo sul 51-41.

Nella ripresa, i ragazzi di coach Gramenzi hanno mostrato carattere, affidandosi ai centimetri di Nwohuocha e al tiro pesante per tornare fino al -1 (58-57). È stato però l’ultimo sussulto: San Severo ha risposto prontamente, sfruttando le percentuali altalenanti al tiro dei nerazzurri (pesa il 9/37 dall’arco) e le rotazioni accorciate dalle assenze di Giombini e dalla condizione precaria di capitan Pastore.

Nonostante la sconfitta, Latina resta nel cuore della zona alta, ferma a 52 punti in quarta posizione. La vetta è a un passo, con il terzetto Virtus Roma 1960, Pielle Livorno e JuveCaserta che guida a quota 54.

Il calendario non concede soste per il rush finale della regular season:

Lunedì 21 aprile (ore 20:30): Trasferta decisiva sul campo della Malvin PSA Casoria.

Domenica 26 aprile (ore 18:00): Chiusura in casa contro la Tema Sinergie Faenza.

L’obiettivo è ora recuperare energie fisiche e mentali per blindare il miglior piazzamento possibile in vista dei play-off.

TABELLINO

Allianz Pazienza San Severo – Benacquista Assicurazioni Latina Basket 85-70

(21-30, 51-41, 70-59)

San Severo: Lucas 22, Bugatti 21, Gherardini 17, Todisco 9, Mobio 5, Scredi 5, Ndour 3, Morelli 2, Bandini 1. All. Bernardi.

Latina: Maiga, Pellizzari, Chiti, Di Emidio, Sacchetti, Nwohuocha, Cipolla, Pastore, Palombo, Bakovic, Taddeo. All. Gramenzi.