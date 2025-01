Latina Basket, tempo di bilanci per le giovanili all’alba del 2025

Terminato il 2024, è tempo di bilanci in casa Benacquista Assicurazioni Latina Basket, soprattutto per quanto riguarda il settore giovanile. Sono ben nove i campionati a cui partecipano gli otto gruppi del settore giovanile della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, tutti impegnati con entusiasmo e dedizione, con l’obiettivo primario di crescere e migliorare.

A questo proposito si è espresso, ai microfoni della società, Erich Franchini, responsabile tecnico del settore giovanile: “Sono fiero dell’abnegazione e dell’approccio che i ragazzi stanno mettendo quotidianamente negli allenamenti, che sicuramente è sintomo del fatto che come staff tecnico stiamo trasferendo loro il comprendere quello che serve per migliorare di giorno in giorno, e in primis stiamo mettendo grande cura in quello che viene fatto”.

Entriamo nel dettaglio, andando a scoprire i vari andamenti delle giovanili nei diversi tornei in cui esse sono impegnate: il gruppo Under 19 Gold, guidato da Coach Guratti, partecipa anche al campionato di DR2, con l’aggiunta di alcuni senior. Attualmente occupa il primo posto a punteggio pieno nel proprio girone, in parità con Sabaudia e Terracina, contro cui ha già ottenuto una vittoria nello scontro diretto. Ottimi risultati anche per il girone D del campionato Under 19 Gold, dove il gruppo condivide il primato con Anzio, avendo già un primo confronto diretto a favore. L’obiettivo del team è raggiungere le prime quattro posizioni per accedere alla seconda fase. Diversa la situazione per il gruppo Under 19 Regionale, allenato da Coach Giovanni Coronini, ancora a secco di vittorie dopo cinque giornate, nonostante l’impegno e la passione profusi dai ragazzi, che puntano a migliorare nei prossimi incontri.

L’Under 17 Eccellenza, guidato da Coach Franchini, ha concluso la prima fase al secondo posto, dietro solo a Stella Azzurra, con 8 vittorie e 4 sconfitte. Il gruppo parteciperà ora alla seconda manche del torneo, con l’obiettivo di qualificarsi per la Final Four che vale l’accesso all’Interzona. L’Under 15 Eccellenza, allenato da Coach Pascarelli, ha ottenuto due vittorie, inclusa l’ultima contro Tiber Roma lo scorso 23 dicembre, dimostrando progressi e un miglior approccio al gioco rispetto a quanto visto sino ad ora. Tra gli altri gruppi, l’Under 17 Regionale e l’Under 15 Regionale, nati dalla collaborazione con Basket Bee Sermoneta, stanno crescendo sia sul piano del gioco che dell’atteggiamento. Ci sono poi l’Under 14 Regionale, imbattuto con 4 vittorie su 4 partite, e l’Under 13 Gold, guidato da Coach Caldarozzi, che stanno evidenziando miglioramenti a livello di singoli e di squadra.

Menzione particolare va anche al settore minibasket, che pone solide basi grazie all’eccellente lavoro del Responsabile Fabio Bagni, coadiuvato dagli istruttori Alessia Marconi, Marzio Mellara ed Enrico Baioni.