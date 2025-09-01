Latina Basket, terzo posto nel torneo all’Estra Forum

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket vince per 76-62, contro la Janus Fabriano, nella partita per il 3°/4° posto nel torneo precampionato all’Estra Forum.

Nei primi due quarti, la partita è stata molto equilibrata, con i nerazzurri avanti di misura al termine delle prime frazioni (18-17, 33-32). Al terzo quarto, la formazione guidata da Coach Gramenzi ha aumentato l’intensità, gestendo le fasi di gioco e concludendo per 58-50. Nel quarto conclusivo, la squadra pontina ha dato l’accelerata definitiva, portando a casa il successo e la terza posizione nel torneo.

Antonio Gallo è tornato a disposizione ed è sceso regolarmente in campo dopo il riposo precauzionale osservato nella prima giornata. Ancora assente ma presente a bordo campo, il neoarrivato Marko Bakovic, che nei prossimi giorni inizierà il percorso di inserimento nel gruppo. Per quanto riguarda Edoardo Di Emidio, si segnala un piccolo problema fisico che dovrebbe risolversi in tempi brevi.

Le parole di Coach Franco Gramenzi al termine della gara: “E’ stata un’ulteriore gara utile in vista del campionato, che ci ha permesso di testare diverse situazioni. Fortunatamente abbiamo recuperato Gallo, ma si è presentato un lieve problema per Di Emidio, che contiamo di risolvere presto. Ci sono ancora molti aspetti su cui lavorare e sarà fondamentale iniziare l’inserimento del lungo straniero”.

Il prossimo impegno precampionato per i nerazzurri è fissato per mercoledì 3 settembre alle ore 18:30, in trasferta sul campo della Stella Ebk.