Latina Basket, trasferta a Trapani per la terza gara settimanale

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si appresta ad affrontare la terza gara in una settimana e lo farà con la difficile trasferta a Trapani.

Capitan Fall e compagni domenica 11 dicembre sfideranno a domicilio la 2B Control Trapani con palla a due alle ore 17:00 sul parquet del PalaIlio in occasione della giornata 12 del Campionato di Serie A2 Old Wild West.

Latina, reduce dal prezioso successo casalingo con Cremona (sponda Juvi) è attualmente in sesta posizione in classifica con 10 punti (in compagnia di Agrigento che in questa giornata effettuerà il turno di riposo).

Trapani, reduce invece dalla sconfitta in esterna con Cremona (sponda Vanoli) e prima ancora dalla débâcle interna con Torino, è ferma a quota 6 punti.

Alla luce dei recenti risultati del team siciliano, ad attendere la Benacquista ci sarà sicuramente una squadra con grande voglia di rivalsa e con la chiara intenzione di tornare a ben figurare di fronte al proprio pubblico. A innalzare il grado di difficoltà della partita, un campo notoriamente caldo sul quale è difficile giocare.

Per quanto riguarda gli uomini di Coach Gramenzi, arriveranno al PalaIlio pronti a dare il massimo, a rimanere concentrati e ad affrontare l’avversario con la giusta convinzione. Ognuna delle sfide che i nerazzurri affronteranno in questo mese di dicembre, sarà determinante ai fini della classifica e del girone di ritorno.

Un ex per parte: Romeo che ha vestito la maglia di Latina nella stagione 2019/20 e Viglianisi che ha giocato a Trapani dal 2015 al 2018. I due sono stati compagni di squadra all’Eurobasket Roma dal 2020 al 2022.