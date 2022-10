Latina Basket, tutto pronto per la gara casalinga con Milano

La Benacquista Assicurazioni Latina ospiterà, nell’anticipo di domani sera, l’Urania Milano nella seconda giornata di Campionato di Serie A2.

Gli uomini di Coach Franco Gramenzi, dopo che hanno archiviato la lunga trasferta piemontese, sono determinati a riscattarsi e coscienti del fatto che la stagione sarà lunga e dolorosa con ogni partita importante.

‘’Ci teniamo a esordire bene in casa -spiega Granenzi- e ad avere una reazione immediata alla brutta partita della scorsa settimana. Non abbiamo mai giocato così male, quindi adesso mettiamo da parte l’emozione e andiamo a disputare una partita che dovrà essere caratterizzata da una difesa forte e da un gioco fatto di grande intensità. Eravamo coscienti di avere un calendario iniziale difficile con trasferte lunghe e impegnative, e due partite in casa con Milano e Cremona, quindi dobbiamo prendere il passo e cercare di sbagliare il meno possibile, perché ogni minima cosa è importante’’.

Proprio come la Benacquista, l’Urania, reduce dalla sconfitta casalinga con Cantù, scenderà in campo con grande desiderio di rivalsa. Si prospetta una gara avvincente ed intensa.